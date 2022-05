Lenda do Rangers tem 6 meses de vida e rejeita quimioterapia: «Agonizar? Não obrigado»

Andy Goram, antigo guarda-redes escocês, lenda do Glasgow Rangers que chegou a defender a baliza do Manchester United, revelou que foi diagnosticado com um cancro em fase terminal e que tem 6 meses de vida. O ex-futebolista, de 58 anos, recusou os tratamentos de quimioterapia, que podiam prolongar-lhe a vida por mais 12 semanas.O antigo internacional escocês contou ao 'Daily Record' que foi ao hospital há 7 semanas, julgado sofrer de uma indigestão. "Pensei que tinha uma indigestão severa. Era como se a minha garganta estivesse bloqueada. Depois de algumas semanas piorou, tudo o que comia ou bebia, metade não chegava ao estômago e vomitava. Estava numa agonia total, emagreci 25 quilos em quatro semanas."Andy Goram acabou por ser diagnosticado com um cancro no esófago de nível quatro. "O cirurgião explicou-se onde o cancro está localizado e que é inoperável. Se não me submeter a quimioterapia, tenho seis meses de vida."O ex-guardião decidiu não se sujeitar aos tratamentos. "Fazer quimioterapia e agonizar durante três meses com zero qualidade de vida? Não, obrigado. A quimioterapia está fora do menu. Agora a prioridade é obter a mistura certa de analgésicos e morfina. A minha dor é suportável. Ainda posso ver os meus amigos, os clubes de adeptos e continuar a ser eu mesmo."A finalizar, deixou uma garantia: "Vou estar aqui o tempo que puder. Vou lutar como nunca lutei antes, A única diferença é que a bomba-relógio está em marcha."