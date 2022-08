León, de Renato Paiva, goleado em casa do Monterrey

O León, treinado pelo português Renato Paiva, foi no sábado copiosamente derrotado na visita ao Monterrey, sofrendo uma goleada por 5-1, em jogo da sétima jornada do campeonato mexicano.

German Berterame, com um bis, aos quatro e 88 minutos, e Arturo González, com um hat-trick, aos 35', 37' e 70', construíram o confortável triunfo do Monterrey, que, pelo meio, ainda falhou um penálti, por intermédio de Rogelio Funes Mori, antigo jogador do Benfica.

O tento solitário do León foi assinado por Byron Castillo, aos 49 minutos, na altura reduzindo a desvantagem dos visitantes para 3-1.

A formação comandada por Renato Paiva somou a segunda derrota na competição, na qual ocupa o nono lugar, com nove pontos, menos sete do que o Monterrey (16), que assumiu provisoriamente a liderança, com mais um ponto face ao Tigres (15), que tem menos um jogo.