Leonardo González vai substituir temporariamente José Peseiro como treinador da Venezuela

A nova direção da Federação Venezuelana de Futebol (FVF) decidiu nomear o treinador local Leonardo Alberto González selecionador interino da Vinotinto, equipa na qual jogou, indicou em comunicado.

González vai substituir o português José Peseiro, que na semana passada rescindiu o contrato com a seleção venezuelana por pagamentos em atraso.

"Decidimos nomear Leonardo González Antequera como selecionador interino", explicou a FVF num comunicado, precisando que se trata de "um treinador com experiência comprovada" no futebol venezuelano e "com um passado como jogador da Vinotinto".

González "vai assumir temporariamente o compromisso de liderar" a seleção venezuelana nas próximas eliminatórias sul-americanas para o Mundial do Qatar'2022, "uma decisão que responde à necessidade de começar a trabalhar o mais cedo possível para o próximo jogo contra a seleção argentina", em setembro, de acordo com o mesmo comunicado.

"Estamos a trabalhar arduamente para anunciar quem será o novo 'selecionador nacional absoluto' com perfil internacional, e com quem iniciaremos um novo processo de seleções, informação que será divulgada ao público assim que o acordo contratual for alcançado", adiantou.

Leonardo Alberto González, de 49 anos, é natural de Trujillo (Venezuela) e diretor técnico da equipa venezuelana Desportivo de Lara.

Em 19 de agosto, o português José Peseiro rescindiu o contrato que o ligava à seleção venezuelana por pagamentos em atraso.

A rescisão foi confirmada aos jornalistas pelo presidente da FVF, Jorge Giménez, durante uma conferência de imprensa transmitida no Youtube.

Giménez disse que a FVF falou com Peseiro e tentou explicar que para os venezuelanos era bastante difícil entender a posição do selecionador, devido ao apuramento para o Mundial do Qatar'2022, com jogos com a Argentina, em 2 de setembro, o Peru, em 5 de setembro, e o Paraguai, em 9 de setembro.

A imprensa venezuelana noticiou que a FVF deve mais de um ano de trabalho ao treinador português.

José Peseiro foi confirmado como selecionador da Vinotinto em 4 de fevereiro de 2020, em substituição do venezuelano Rafael Dudamel.