Leonardo Jardim faz história e conquista Champions asiática

Leonardo Jardim fez esta terça-feira história, ao tornar-se no primeiro treinador português a conquistar a Liga dos Campeões asiática. Fê-lo no comando do Al Hilal, graças a um triunfo por 2-0 sobre os sul-coreanos do Pohang Steelers, por 2-0, numa partida decisiva realizada no Estádio King Fahd, em Riade.A conquista da equipa saudita começou a ser construída logo no primeiro minuto, com Nasser Al-Dawsari a desfazer o nulo com um golaço aos 16 segundos. Depois, na segunda metade, foi a vez de Moussa Marega deixar a sua marca, fechando o triunfo da equipa de Jardim com um golo aos 63'.O Al Hilal passa a ser a equipa mais bem sucedida de sempre desta Liga dos Campeões asiática, com quatro conquistas (1991, 2000, 2019, 2021), conseguindo superar precisamente os sul-coreanos, que têm três (1996/97, 1997/98 e 2009). Por outro lado, Jardim garante o passaporte para o Mundial de Clubes, a realizar em janeiro, nos Emirados Árabes Unidos.