Leonardo Jardim, o convite de Espanha e Mbappé: «Vi que ia ser o melhor jogador do mundo»

Desde que saiu do Monaco, em dezembro de 2019, Leonardo Jardim tem estado a "aproveitar a família", mas sempre pronto para regressar às lides do futebol e à espera de poder rumar a "algum clube que acredite" no seu método de trabalho. Em entrevista ao 'As', o treinador português assume que recebeu um convite de Espanha... numa altura que não pôde aceitar.





"Chegou-me um convite de Espanha na mesma altura que o presidente do Monaco me ligou (2019) porque precisava de mim. Não lhe podia dizer que não porque é uma pessoa que respeito muito e pela qual tenho uma grande admiração. Tinha de voltar ao Monaco como ele dizia. Espanha tem sempre um grande campeonato, e iria trabalhar num sítio com grandes ambições. Quando estive no Olympiakos era para ganhar na Grécia, com o Sporting em Portugal também e eu gosto de jogar para ganhar", disse.Questionado sobre Mbappé, e numa altura em que o jovem francês é apontado ao Real Madrid, Leonardo Jardim não poupou elogios ao seu antigo jogador."É um grande jogador com muito talento. Vi que ia ser o melhor jogador do mundo, a jogar tantos jogos e a marcar muitos golos. O Mbappé foi muito importante no campeonato que ganhámos porque tinha qualidades muito boas que fazem a diferença. Se o Real Madrid tem a possibilidade de contratar Mbappé será uma garantia para a equipa. Vai ser uma equipa mais forte, tal como as equipas que tenham Cristiano, Haaland, Messi.... Jogadores com grandes condições para dar mais força à equipa", concluiu.