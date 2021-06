Leonardo Jardim oficializado no Al-Hilal

Leonardo Jardim foi esta terça-feira oficializado como o novo treinador do Al-Hilal, ele que será o quarto português a assumir o comando técnico da formação saudita, depois de Jorge Jesus, Rui Vitória e, mais recentemente, José Morais.





No curto anúncio feito através das redes sociais do clube, o Al-Hilal não fornece detalhes sobre o vínculo que o técnico luso assinou.Recorde-se que Leonardo Jardim não treinava uma equipa desde 2019, altura em que largou o comando dos franceses do Monaco.