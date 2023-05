Leonardo Jardim vai ser o próximo treinador do Al Rayyan

Understand Leonardo Jardim has just signed the contract as new Al Rayyan manager. #AlRayyan



Jardim signs until June 2025, deal set to be announced. pic.twitter.com/PEP6sQWU3Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2023

Leonardo Jardim, treinador português que recentemente conquistou o campeonato dos Emirados Árabes Unidos pelo Al-Ahli, prepara-se para abraçar um novo desafio na carreira. De acordo com a informação avançada este domingo pelo jornalista Fabrizio Romano, o técnico luso de 48 anos já assinou um contrato válido até 2025 com o Al Rayyan, do Qatar, confirmando assim a continuidade de Leonardo Jardim no futebol do Médio Oriente.Durante a carreira, que começou no Camacha, Leonardo Jardim já orientou clubes como o Chaves, Beira-Mar, Sp. Braga, Olympiacos, Sporting, Monaco e Al-Hilal.No seu palmarés conta com uma II Liga, uma Liga da Grécia, uma Taça da Grécia, uma Liga saudita, uma Supertaça da Arábia Saudita, uma Liga dos Emirados Árabes Unidos, uma Liga francesa e uma Liga dos Campeões asiática.