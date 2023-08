Leonel Pontes é o novo diretor técnico do Shanghai Shenhua: «É um enorme orgulho»

Leonel Pontes anunciou esta quinta-feira, com uma longa mensagem nas redes sociais, que é o novo diretor técnico do Shanghai Shenhua, atual segundo classificado no campeonato chinês de futebol. Depois de 28 anos a orientar jogador, o treinador português diz-se "pronto para um novo capítulo na carreira" e logo num "dos clubes com mais história e tradição na China".

"Chegou a hora de partilhar convosco o meu novo desafio no mundo do futebol. Ao longo de 28 anos, tive a incrível oportunidade de treinar equipas em diversos países, tais como Portugal, Espanha, Grécia, Hungria e Egipto. Agora, estou pronto para um novo capítulo. Aceitei o convite para tornar-me Diretor Técnico do Shangai Shenhua, na China", começou por escrever, na sua página do Instagram, continuando: "É um enorme orgulho estar ao serviço de um dos clubes com mais história e tradição na China. Através da minha paixão pelo jogo e da experiência que adquiri ao longo dos anos, acredito que poderei ajudar ainda mais no desenvolvimento da estrutura desta gigante instituição."

Leonel Pontes acredita que esta mudança na carreira "será, sem dúvida, uma grande oportunidade para alargar horizontes". "Sou fiel ao conceito de aprendizagem contínua e esta será, sem dúvida, uma grande oportunidade para alargar horizontes, desenvolver novas competências e ,assim, voltar mais forte ao trabalho de campo. Agradeço a todos pelo apoio ao longo dos anos. Vamos em busca de mais", terminou.