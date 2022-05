'L'Équipe' avança que Mbappé decidiu ficar no PSG

O jornal francês 'L'Équipe' avança este sábado que Kylian Mbappé decidiu ficar no PSG, rejeitando, assim, a proposta do Real Madrid.O jornal 'Marca' confirma e adianta em Espanha que o próprio Mbappé revelou a Florentino Pérez, o presidente dos merengues, a sua decisão.O avançado francês vai oficializar a renovação esta noite, depois do jogo com o Metz, no Parque dos Príncipes, onde será também comemorada a conquista do título por parte do PSG com um espetáculo de luzes e som.A confirmar-se, chega, assim, ao fim uma das novelas do mercado, que se arrasta há quase um ano. O PSG renova com a sua estrela e o Real Madrid vai ter de voltar a olhar para o mercado...