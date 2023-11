Lesão de Gavi obriga a FIFA a pagar uma indemnização milionária ao Barcelona

O Barcelona pode ser indemnizado pela FIFA devido à lesão de Gavi, que sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, bem como uma lesão associada ao menisco, durante a primeira parte do Espanha-Geórgia. Estima-se que o jovem médio de 19 anos, peça fulcral no meio-campo da turma catalã, enfrente uma paragem entre 6 e 8 meses, o que obriga o organismo que rege o futebol mundial a pagar uma quantia choruda ao Barça.Em causa está o Programa de Proteção de Clubes da FIFA, que obriga ao pagamento de uma indemnização se os seus futebolistas ficarem de fora mais de 28 dias consecutivos por consequência de uma lesão contraída ao serviço das seleções nacionais em jogos referentes ao calendário internacional.A dita indemnização é paga consoante o salário fixo dos jogadores e tem um valor máximo de 7.5 milhões de euros por clube, sendo calculada com base numa quantia diária fixada nos 20.548 €. Por estas contas, o Barcelona receberá uma indemnização superior a 3 milhões de euros se Gavi ficar de fora seis meses. O valor sobe, claro está, se o tempo de paragem chegar aos 8 meses, com o Barça a encaixar precisamente 4.315.080 euros. Esta, que viu Neymar lesionar-se com gravidade ao serviço da seleção brasileira.