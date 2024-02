Letónia: Bruno Tavares vai ajudar o Auda FK na Liga Europa

Bruno Tavares, internacional sub-20 por Portugal, vai representar o Auda FK, da Letónia, até ao final de 2024, por empréstimo do Pafos FC, do Chipre. A contratação do jovem avançado português foi uma 'exigência' do técnico do emblema letão, o português Filipe Almeida, tendo em vista a participação do emblema de Riga na próxima edição da Liga Europa.As negociações entre Pafos e Auda foram conduzidas por Faustino Gomes, representante do jovem avançado português, que vai encontrar na Letónia o médio luso-brasileiro Matheus Clemente, formado no Benfica. Bruno Tavares foi formado no Sporting.