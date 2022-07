Levante-Wolves foi tudo menos amigável: quatro expulsões na 1.ª parte e benesse do árbitro para a 2.ª

O Wolverhampton foi esta quinta-feira derrotado pelo Levante (1-2) naquele que foi um atribulado quarto teste de pré-temporada para a equipa comandada por Bruno Lage.Com os portugueses Toti Gomes e Daniel Podence no onze titular e Pedro Neto, Rúben Neves e João Moutinho no banco de suplentes, os lobos sofreram o primeiro golo à passagem dos 31 minutos por intermédio de Roger Martí.A fechar a primeira parte, e na sequência de um desentendimento entre as duas equipas que deixou o jogo interrompido por largos minutos, Podence e Mosquera, do lado do Wolverhampton, e Bardhi e Rober Pier, do lado do Levante, viram cartão vermelho. O árbitro deu autorização para as duas equipas voltarem a entrar com 11 jogadores no segundo tempo.Aos 58 minutos, o georgiano Giorgi Kochorashvili alargou a vantagem da formação espanhola, antes de Toti Gomes, central português, reduzir para os lobos (82').Recorde-se que este foi o quarto teste do Wolverhampton de Bruno Lage na pré-temporada. Nos restantes três - frente a Forest Green Rovers (4-1), Burnley (3-0) e Alavés (4-0) -, os lobos registaram o mesmo número de vitórias.