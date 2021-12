Lewandowski "chocado e surpreendido" com Paulo Sousa

A decisão de Paulo Sousa em pedir a rescisão de contrato com a Federação Polaca não surpreendeu (e irritou) apenas os responsáveis federativos , mas também deixou marca no próprio grupo, a começar desde logo pela grande figura da seleção, o avançado Robert Lewandowski.Em declarações ao portal 'Interia', a assessora de imprensa do capitão de equipa polaco foi curta na declaração, mas deixou bem claro o sentimento do jogador em relação a esta 'novela'. "O Robert está chocado e surpreendido com as ações do trenador Sousa", declarou Monika Bondarowicz.