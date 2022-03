Lewandowski corta acordo de patrocínio com a Huawei

Depois de uma primeira tomada de posição direta em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, ao mostrar-se contra a realização dos jogos do playoff para o Mundial'2022 diante dos russos , Robert Lewandowski voltou a dar um sinal claro da sua oposição ao que está a suceder em território ucraniano, agora tendo como alvo a marca chinesa Huawei, que ao que parece estará a ajudar as forças russas na invasão. O anúncio foi feito pela própria Huawei, num comunicado emitido na sua delegação da Polónia, no qual lamenta o final da ligação e onde assegura que a cooperação de longa duração foi apreciada.A mesma confirmação foi posteriormente dada pelo empresário Tomasz Zawislak, o agente do avançado, em declarações à imprensa local. "Decidimos terminar a nossa ligação de cooperação com a marca Huawei. Por isso, a implementação de todas as campanhas promocionais foram suspensas da nossa parte".