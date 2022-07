Lewandowski: «O Bayern tentou encontrar argumentos para me vender a outro clube»

Lewandowski explicou, em declarações à 'ESPN', a decisão de sair do Bayern Munique - que representou durante oito temporadas - para rumar ao Barcelona, referindo que os bávaros "tentaram encontrar argumentos" para o "vender a outro clube"."A razão não foi essa", começou por referir o polaco, quando questionado se os rumores de que Haaland - que acabou por se transferir para o Manchester City - podia assinar pelos bávaros tinham sido um dos motivos para querer sair inicialmente."Algumas pessoas não disseram a verdade e para mim sempre foi importante ser claro. Esse era o problema. No final, algo não funcionou bem comigo e foi aí que vi que era o momento de sair do Bayern e vir para o Barcelona. Tudo o que aconteceu nas últimas semanas foi muito político. O Bayern tentou encontrar argumentos para me vender a outro clube. Eu e os adeptos tivemos de aceitar isso, já que se disseram um monte de mentiras sobre mim", prosseguiu.Lewandowski garantiu que mantém uma relação "muito boa" com os antigos companheiros do Bayern, e assumiu que espera uma adaptação tranquila ao futebol do Barcelona. "Com a experiência que tenho é mais fácil. Xavi ajudou-me muito, não temos problemas a comunicar. E os meus companheiros, que vejo que me querem ajudar, também se abrem comigo", concluiu.Recorde-se que Lewandowski se transferiu do Bayern Munique para o Barcelona por 45 milhões de euros no imediato, mais 5 M€ por objetivos