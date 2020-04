Libertação de Ronaldinho pode estar por horas

Ronaldinho Gaúcho, que está detido desde o dia 6 de março, por ter entrado no Paraguai com um passaporte falso, pode sair em liberdade, ainda durante o dia de hoje. O antigo jogador vai estar numa audiência com o juiz Gustavo Amarilla, onde está em aberto a possibilidade deste poder reduzir as medidas de coação.





O objetivo da defesa do brasileiro é que este deixe o quartel da Polícia Nacional do Paraguai, que está transformado numa cadeia de máxima segurança, ainda que seja também possível que o jogador continue em prisão domiciliária.Em declarações ao 'Globoesporte', o Ministério Público do Paraguai deu conta que continua a "trabalhar para obter provas", sobre o processo que já levou à detenção de 15 pessoas. É que o ex-jogador e o irmão, Roberto, foram apanhados num esquema de falsificação de documentos e os próprios admitiram que não sabiam que os passaportes com que entraram naquele país, dia 4 de março, seriam falsos.Desde então, a defesa de Ronaldinho Gaúcho já apresentou três recursos para que este seja libertado, mas todos foram recusados. Resta saber se será desta vez que o brasileiro conseguirá deixar a prisão.