Líder da federação nigeriana "impressionado" com Peseiro: «Mostrou-me análises científicas de cada jogador»

José Peseiro ainda não assumiu o comando técnico da seleção da Nigéria, mas já impressiona alguns dos dirigentes da Federação Nigeriana de Futebol.





Em declarações na 'Arise TV', Amaju Pinnick, presidente da organização, revelou o teor de algumas das conversas que teve com o treinador português durante as negociações entre as duas partes, mostrando-se "impressionado" com o conhecimento que Peseiro tinha sobre a seleção, os seus jogadores e outras figuras do futebol daquele país africano."Ele disse-me: 'A Nigéria jogou contra a Croácia no Mundial [de 2018] no jogo de abertura. Eles não vos dominaram. Foi 55 contra 45 por cento de posse de bola. A Croácia foi até à final nesse Mundial.' Fiquei impressionado com o facto de ele conhecer praticamente todos os jogadores e algumas das nossas maiores figuras. Mostrou-me análises científicas de cada um dos nossos jogadores. Quando ele falou com o Comité Técnico fiquei igualmente impressionado", assumiu, revelando, de seguida, que o treinador português irá viver na Nigéria.

"Ele adora Portugal, o seu país. Mas ele vai mudar-se para a Nigéria. Temos uma casa em Abuja [capital do país] e uma outra em Lagos [cidade nigeriana]. Ele irá viver entre uma e outra. Salário? Estamos a discutir isso ainda, juntamente com o meu vice-presidente. Não é só apenas quanto irá receber. Existem muitos outros pequenos detalhes que ainda precisam de ser discutidos", atirou.