Líder da La Liga ataca promotores da Superliga Europeia: «Gurus saem da clandestinidade»

Javier Tebas, presidente da Liga espanhola de futebol, criticou duramente os clubes que ponderam participar na Superliga Europeia, cujo anúncio está iminente.





Al fin van a salir del "bar de las cinco de la mañana", de la "clandestinidad", los "gurus" de la superliga de "powerpint", embriagados de egoismo e insolidaridad. La @UEFAcom y @EuropeanLeagues y @laliga llevamos tiempo trabajando en este momento y tendrán su debida respuesta. pic.twitter.com/M5bUTaXKmG — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 18, 2021

"Finalmente saem do 'bar das cinco da manhã', da clandestinidade', os 'gurus' da SuperLiga de 'powerpoint', embriagados de egoísmo e falta de solidariedade. A UEFA, as Ligas Europeias e a La Liga já trabalham neste tema há algum tempo e terão a resposta em devido tempo", disparou Tebas através do Twitter, remetendo para o comunicado da UEFA, que ameaçou banir clubes e jogadores que venham a participar nesta prova Esta segunda-feira, de acordo com a 'Marca', a UEFA deverá anunciar o novo formato da Liga dos Campeões , que entrará em vigor a partir de 2024, mas, em paralelo, a Superliga Europeia, suportada por alguns dos maiores clubes do velho continente, também deverá ser colocada em marcha.