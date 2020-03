Liga belga recomenda aos clubes que não apliquem 'lay-off' aos futebolistas

A liga belga de futebol recomendou esta quarta-feira aos clubes profissionais que não apliquem um regime de suspensão temporária de trabalho aos seus jogadores, em consequência da paragem dos campeonatos devido à Covid-19.

"A recomendação é que não devem aplicar o desemprego temporário [um lay-off] aos jogadores, exceto por razões económicas urgentes. Em todo o caso, se forem forçados a fazê-lo, a Pro League recomenda que o façam coletivamente e não através da segurança social", defende o organismo do futebol belga.

A última jornada na Liga belga realizou-se em 07 de março, com os campeonatos a pararem depois disso, à semelhança do que aconteceu em outras ligas europeias, devido à pandemia do novo coronavírus.

O campeonato belga conta com alguns futebolistas portugueses, nomeadamente o internacional Orlando Sá (Standard Liège), Diogo Queirós (emprestado ao Mouscron pelo FC Porto), Leonardo Rocha (Eupen), Aurélio Buta e Ivo Rodrigues (Antuérpia) ou Jorge Teixeira (St.Truiden).