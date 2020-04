Liga belga recomenda fim do campeonato e título para o Club Brugge

A Liga de futebol da Bélgica recomendou esta quinta-feira que se dê por terminada a época 2019/20 do campeonato e a "aceitação da classificação atual", devido à pandemia de covid-19, decisão que deverá ser formalmente validada em 15 de abril.

O cenário de conclusão antecipada da prova entregará o título de campeão ao Club Brugge, líder destacado após 29 jornadas disputadas na fase regular, com mais 15 pontos do que o Gent e 17 do que o Antuérpia, segundo e terceiro classificados.

O campeonato é disputado por 16 equipas, primeiro numa fase regular de 30 jornadas, e, depois, com um 'play-off' de apuramento do campeão belga, país que já regista mais de mil mortos devido ao novo coronavírus, de acordo com os números atualizados hoje pelas autoridades sanitárias.

Se a decisão unânime do Conselho de Administração da Liga for aceite na Assembleia Geral de meados de abril, o campeonato belga deverá tornar-se o primeiro no futebol europeu a tomar esta decisão, em consequência da crise sanitária.

O organismo explica que optou pela decisão mais radical depois de "tomar conhecimento" das recomendações efetuadas pelo epidemiologista belga Van Ranst e pelas autoridades, segundo os quais será pouco provável existirem jogos com público antes de 30 de junho.

"Mesmo que sejam, teoricamente, possíveis jogos à porta fechada, é conveniente evitar a pressão suplementar que a organização desses jogos exerceria sobre os serviços de saúde e as forças da autoridade", justifica o organismo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil. Dos casos de infeção, cerca de 180.000 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia, e o continente europeu é neste momento o mais atingido, acima de 508 mil infetados e 34.500 mortos.

Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 17 de abril, registaram-se 209 mortes e 9.034 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.