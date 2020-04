Ligas bielorrussa e do Tajiquistão não param e pode seguir tudo no nosso site

Ao contrário de praticamente todos os países do Mundo, na Bielorrússia e no Tajiquistão o futebol não pára e Record volta a trazer-lhe vários dos encontros de ambos os campeonatos. Ao todo, entre sexta e domingo, iremos transmitir no nosso site um total de nove partidas, algo que ajudará certamente os adeptos do futebol a matar um pouco as saudades cada vez maiores de ver a bola a rolar.





Na Bielorrússia, depois dos dois jogos desta quinta-feira, entre sexta e sábado há mais seis encontros em agenda, com especial destaque para o embate entre o BATE Borisov e o líder Torpedo BelAZ, marcado para as 18 horas de sábado. Antes desse encontro, que marcará o fecho da quinta ronda, há ainda a destacar a partida entre Vitebsk e Dinamo Brest, sexto e sétimo colocados, respetivamente, que jogam também no sábado, mas pelas 16 horas.Quanto ao Tajiquistão, temos três jogos em agenda, com o maior destaque a ir para o embate entre as duas únicas equipas que só sabem vencer: Istiqlol Dushanbe e Khatlon, que se encontram pelas 15 horas de domingo.Bielorrússia: Belshina-Smolevichy, 15:30Bielorrússia: Shakhtyor-Slutsk, 17:30Bielorrússia: Isloch-Slavia, 12 horasTajiquistão: FC Regar-FC Istaravshan, 12:30Bielorrússia: Ruh Brest-Minsk, 14 horasBielorrússia: Vitebsk-Dinamo Brest, 16 horasBielorrússia: BATE-Torpedo BelAZ, 18 horasTajiquistão: FC Kuktosh-FC Khujand, 12 horasTajiquistão: FC Istiklol-FC Khatlon, 15 horas