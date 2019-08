Lille atento à situação de Renato Sanches no Bayern Munique

Renato Sanches não está feliz no Bayern Munique e deu conta disso mesmo recentemente,. O jovem português quer jogar mais e como não está entre as primeiras escolhas de Niko Kovac, pretende sair.Atento a esta situação está o Lille, segundo escreve esta quarta-feira o jornal francês 'L'Équipe'. O clube onde alinha José Fonte vai disputar esta época a Liga dos Campeões e vê no jovem português um bom reforço.Já Renato só pensa em jogar e relançar a sua carreira, que entrou numa espiral descendente desde que deixou o Benfica e rumou aos bávaros, em 2016.