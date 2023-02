Lincoln disponibiliza-se para receber família carenciada: «As autoridades podem contactar-nos»

Lincoln, médio brasileiro que no último verão se transferiu do Santa Clara para o Fenerbahçe de Jorge Jesus, mostrou-se esta terça-feira sensibilizado com as vítimas do sismo que abalou a Turquia na segunda-feira. O jogador, através das redes sociais, assumiu estar preparado para receber uma família que tenha perdido a sua casa no terramoto.

"Todos nós devemos ajudar todas as vítimas do sismo. Como família, gostaríamos de receber uma família com crianças cuja casa tenha sido destruída pelo terramoto até que tudo isto chegue ao fim. As autoridades podem contactar-nos. Estou disposto a cobrir todas as despesas de hotel da família que vier para Istambul", escreveu.

Recorde-se que o português Gedson Fernandes também já esteve esta terça-feira a apoiar os mais necessitados.