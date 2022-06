Lionel Scaloni: «Tentamos que as pessoas se identifiquem com a equipa»

Lionel Scaloni falou aos canais da UEFA após a conquista da Finalíssima, troféu levantado pela Argentina depois de bater (3-0) a Itália no jogo esta quarta-feira disputado em Londres.

"O que realmente conta é o sacrifício e a capacidade de superação que este grupo de jogadores tem demonstrado. Para lá do título, tentamos olhar sempre para o nosso desempenho e que as pessoas se identifiquem com a equipa", disse o selecionador da albiceleste no final do encontro.