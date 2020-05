Lokomotiv Moscovo com mais quatro casos positivos de coronavírus em futebolistas

O Lokomotiv Moscovo informou esta quinta-feira que mais quatro futebolistas acusaram positivo à covid-19, depois de um primeiro caso, ainda em 16 de maio, com o peruano Jefferson Farfán.

O clube, dos internacionais portugueses João Mário e Éder, informou que os testes detetaram o vírus no guarda-redes Anton Kochenkov, no médio Dmitri Barinov, e nos avançados Roman Tugarev e Timur Suleymanov.

Entre os infetados, Barinov, de 23 anos, é o único que é titular indiscutível na equipa russa, segunda classificada na Liga, com os mesmos pontos do Krasnodar, terceiro, e a nove pontos do líder Zenit.

De acordo com o comunicado do Lokomotiv, os quatros jogadores "estão assintomáticos" e "encontram-se bem e em isolamento" nas respetivas casas.

Os testes foram realizados na terça-feira e o restante plantel juntou-se hoje no centro de estágios para retomar os treinos, quando está previsto que o campeonato, suspenso desde 16 de março, recomece em 21 de junho.

Moscovo, epicentro da pandemia na Rússia, deverá iniciar o desconfinamento gradual dos seus 12 milhões de habitantes a partir de 01 de junho, depois de mais de dois meses de quarentena.

A Rússia é o terceiro país com maior número de contágios, atrás de Estados Unidos e Brasil, com quase 380 mil pessoas que foram infetadas, e 4.142 mortes associadas à doença.