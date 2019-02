Lopetegui e a mudança para Madrid: «Não dormi nada, não sabia onde estava»

Julen Lopetegui quebrou o longo silêncio a que se remeteu após ter sido despedido do Real Madrid em finais de outubro de 2018. Em entrevista concedida à BBC, o técnico espanhol relembrou o momento em que foi afastado do leme da seleção espanhola e a sua chegada a Madrid."Tive um voo de cinco horas de Moscovo até Madrid e não disse absolutamente nada", referiu o técnico espanhol, recordando a saída inglória do cargo de selecionador espanhol "Foi algo muito duro. Não dormi nada, não sabia onde estava. Num dia, estava na Rússia a preparar o Mundial, no outro já estava no Santiago Bernabeu com a minha nova equipa. Foi tudo muito rápido, difícil de aceitar e as emoções estavam à flor da pele. Foi duro dizerem-me que teria de deixar o Mundial, um sonho pelo qual trabalhei muito. Sou humano, por vezes não consigo controlar esse lado", salientou Lopetegui, justificando, assim, a dificuldade em conter as lágrimas quando foi apresentado como treinador do Real Madrid.Julen Lopetegui estreou-se em jogos oficiais pelo Real Madrid com uma derrota frente ao Atlético Madrid em jogo a contar para a final da Supertaça Europeia. Após esse desaire, seguiram-se cinco vitórias em seis jogos. Contudo, a fase negra dos merengues estaria ali à porta: o Real Madrid não venceu seis dos sete jogos seguintes, que culminaram com a derrota estrondosa em Camp Nou frente ao Barcelona por 5-1 e com o despedimento do técnico espanhol."Tivemos um bom início, a equipa estava a jogar bem, mas depois tivemos três semanas muito más. Nessas alturas, só esperas ter tempo para encontrar a solução porque são coisas que podem desequilibrar a temporada. Estávamos seguros que a situação iria passar. Não tive tempo, é a melhor forma que tenho para explicar", reiterou Lopetegui, que não guarda ressentimentos quanto à atitude que o clube dirigido por Florentino Pérez teve para com ele."Tenho todo o respeito pelo novo treinador [Santiago Solari] e a sua equipa técnica. Adoro os jogadores, tiveram uma atitude fantástica comigo. Nunca direi coisas más sobre o Real Madrid. Treinar o clube é uma experiência fantástica para qualquer treinador. Esperava ter mais tempo, mas agora tenho é de olhar para o que o futuro me reserva", sentenciou.