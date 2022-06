Los Angeles contratou Bale e pagou 71 mil euros pela contratação ao... Inter Miami

Gareth Bale já tinha dado conta da mudança no sábado, mas apenas esta tarde o Los Angeles FC a anunciou. O galês passa a ser oficialmente jogador da equipa da Major League Soccer, com a qual assinou um contrato válido para os próximos doze meses e com opção para mais um ano.De acordo com o comunicado, Bale assina um vínculo de 'Targeted Allocation Money (TAM)', que lhe permitirá auferir 1,5 milhões de euros anuais. Para fechar esta contratação, o conjunto de Los Angeles teve de pagar perto de 71 mil euros ao Inter Miami, visto o conjunto da Flórida deter os direitos do jogador caso este elegesse atuar no campeonato - através do mecanismo 'discovery priority'."Estou extremamente entusiasmado com esta mudança para o LA FC. Este é o local certo para mim e para minha família, no momento certo da minha carreira. Mal posso esperar para começar a trabalhar na equipa e preparar-me para ganhar mais títulos em Los Angeles", disse o jogador galês, de 33 anos, que deixa no final desta época o Real Madrid para rumar à MLS.