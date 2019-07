Lucas Hernández tenta desviar Griezmann de Barcelona

O futuro de Antoine Griezmann continua a ser uma incógnita: o internacional francês comunicou ainda durante a temporada passada que iria deixar o Atlético Madrid... e Barcelona foi deste logo o destino assumido, mas o negócio continua sem se fazer e Lucas Hernández aproveita e tenta puxar Griezmann para outro destino.Lucas Hernández e Griezmann foram companheiros de balneário no Atlético Madrid e esta semana quando o lateral esquerdo foi apresentado como reforço do Bayern Munique, o compatriota foi chamado à baila."Não sei se o Barcelona seria perfeito para Griezmann, mas se tivesse possibilidade de vir para aqui, poderia tornar-se o melhor jogador do mundo", afirmou Lucas Hernández. "Griezmann é um grande jogador e interessa a muitos clubes. Claro que seria genial tê-lo aqui, mas não sei se o clube está interessado", referiu ainda o lateral esquerdo de 23 anos.Recorde-se que Griezmann terá informado oficialmente o Atlético Madrid de que vai pagar a sua cláusula de rescisão , no valor de 120 milhões de euros, depois de o clube da capital espanhola ter reagido duramente ao 'jogo' negocial com o Barcelona