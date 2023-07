Lucas João vai reforçar o Shanghai Port, da China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lucas João, avançado luso-angolano de 29 anos, vai reforçar o Shanghai Port, apurou Record.

Terminado o contrato com o Reading, de Inglaterra, chega à equipa do internacional brasileiro, Óscar, como jogador livre e pedido expresso do treinador espanhol Javi Pereira.

Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, Lucas João já viajou para a China, onde o espera um contrato com mais de um ano de duração.

Além de Reading, o avançado também já representou Sheffield Wednesday, Blackburn Rovers, Nacional e Mirandela.