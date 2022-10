Lucescu detecta mau momento do Dínamo Kiev: «A nossa queda deve-se aos jogos com o Benfica»

Depois de eliminar o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, e o Sturm Graz, o Dínamo Kiev acabou por ser eliminado pelo Benfica, com 5-0 no agregado, no playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, em agosto.

O Dínamo Kiev, tal como as restantes equipas ucranianas, voltaram a competir em 2022/23, depois do interregno por causa da guerra no país-natal. A temporada não está a correr da melhor forma já que no campeonato figuram no oitavo lugar e já estão eliminados ao cabo de cinco jogos na fase de grupos da Liga Europa.Para o treinador Mircea Lucescu, a eliminação da Liga dos Campeões afetou o grupo que tem à disposição. "Estávamos a ter um bom desempenho e a vencer todos. Acreditávamos que poderíamos vencer o Benfica nas eliminatórias da Liga dos Campeões e a derrota devastou-nos. Acho que a nossa queda nesta temporada se deve aos jogos do Benfica", deixou claro em conferência de imprensa, dando ainda conta de "problemas nas viagens".As dificuldades foram, depois, transportadas para os encontros da Liga Europa onde somaram, até à data, cinco derrotas e um empate. "Espero que todos os problemas já tenham sido deixados para trás. Estivemos bem em todos os jogos da Liga Europa. No entanto, as prendas que demos aos nossos adversários levaram-nos à derrota. Os erros psicológicos fizeram com que a equipa perdesse e se desconcentrasse nos jogos. É difícil lidar apenas com críticas quando se espera apoio e ajuda. Pedi aos jogadores que ouvissem os meus comentários e não a imprensa!", frisou Lucescu, de 77 anos.