Luís Campos: «Ainda não tomei uma decisão quanto ao meu futuro profissional»

Sem clube desde que saiu do Lille, Luís Campos tem sido associado a vários clubes. Esta sexta-feira, o português reagiu às notícias pela primeira vez. abordando também a relação com Gérard López, antigo dono do clube francês.





"Durante vários meses preferi não falar. Mas alguma especulação obriga-me a falar hoje. Para que conste, a minha relação profissional com Gérard López acabou. Acabou há vários meses e o assunto está entregue aos meus advogados. Sim, existem vários rumores sobre o meu futuro profissional - normal nesta altura da época. Mas eu quero esclarecer que ainda não tomei uma decisão quanto ao meu futuro profissional", disse à 'RMC Sport'.