Luís Campos e a renovação milionária de Mbappé: «Uma inevitabilidade dos tempos modernos»

A renovação milionária de Mbappé - que vai ganhar qualquer coisa como 167 mil euros por dia - com o PSG está nas bocas do Mundo e há quem garanta que estamos perante um evidente caso de concorrência desleal, como frisaram, de resto, os altos comandos da Liga espanhola, criticando severamente a forma como os franceses impediram a transferência do internacional francês para o Real Madrid.Prestes ser confirmado como consultor desportivo do PSG, Luís Campos esteve esta manhã na Maia, no XVI Congresso Internacional de Futebol e comentou o assunto."Não acho sinceramente que estejamos perante um exemplo de concorrência desleal, mas é uma inevitabilidade dos tempos modernos em que a economia tem um peso muito forte em tudo, até em guerras que se criam e coisas muito mais fortes e importantes do que o futebol. Mas é óbvio que o futebol não fica indiferente a esta realidade. Costumo dizer que Portugal é um país em que se vive maravilhosamente bem, mas onde existe uma realidade económica bem diferente de outros países. Quando assistimos a transferências altas ou renovações como esta do Kylian Mbappé significa também a importância que a indústria do futebol tem na sociedade atual. Se estas situações acontecem é um sinal da grande importância que estes maravilhosos jogadores e o futebol têm na vida das pessoas. Se isto acontece é porque as pessoas gostam e querem que isto aconteça. É porque as pessoas também gostam muito do futebol e continuam a gostar muito de jogadores espetaculares e o mundo económico segue naturalmente as tendências da moda", explicou o português.