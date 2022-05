Luís Campos: «Gostava de ver as equipas portuguesas a chegar mais longe na Liga dos Campeões»

Presente esta manhã presente no XVI Congresso Internacional de Futebol que decorre na Maia, onde dissertou sobre o tema "Futebolista de hoje e conquista do futuro" durante mais de uma hora, Luís Campos partilhou a sua visão atual do estado do futebol português."Temos um futebol que está em constante crescimento. Como todos os portugueses, gostava de ver as equipas portugueses a chegar mais longe e com mais frequência à Champions, por exemplo, mas todos sabemos que não é fácil. O lado económico, que acabei de dar relevância aqui no Congresso, faz muita diferença. A capacidade de compra dos clubes portugueses condiciona muito a prestação das nossas grandes equipas, mas os portugueses sempre foram muito criativos e alguns dos grandes jogadores do futebol mundial passaram por aqui quando se fazia verdadeiro scouting e há vários exemplos disso, que tiveram em Portugal o ponto de partida, como o Falcao ou o James Rodríguez. E depois também aqueles miúdos que, por exemplo este ano no FC Porto, tiveram a oportunidade de jogar e deram uma resposta extraordinária. Os portugueses são criativos e os portugueses saberão encontrar o melhor caminho para voltarem a ser mais competitivos na Champions", destacou aquele que será o próximo consultor desportivo do PSG, encontrando depressa argumentos para a sua opinião e aproveitando para antever "um grande campeonato do Mundo" para Portugal."Perdeu-se um pouco esta maior influência porque também houve um impacto económico muito forte causado pela Covid-19. Isto acaba por ser natural, pois havendo menos capacidade de compra torna a nossa vida mais difícil e obriga-nos a ser mais criativos. As equipas portuguesas têm gente que é criativa e que vão encontrar rapidamente soluções para que os clubes portugueses sejam ainda mais fortes no futebol europeu e ao nível da Seleção temos jogadores fantásticos e um selecionador que é extremamente experiente e capaz e já o provou. Acredito que vamos fazer um grande campeonato do Mundo", rematou.