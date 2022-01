Luís Campos tem princípio de acordo com o Galatasaray

Burak Elmas, presidente do Galatasaray, revelou esta sexta-feira ter um princípio de acordo com Luís Campos, dirigente português que se encontra sem clube desde que deixou o cargo de diretor para o futebol do Lille."Após uma longa negociação, conseguimos um princípio de acordo. Só falta a assinatura do contrato para se tornar conselheiro do presidente", atirou o líder do clube turco, em declarações na Assembleia-Geral realizada durante o dia de hoje.Recorde-se que, tal como Record avançou oportunamente , Luís Campos esteve recentemente em Istambul, onde se reuniu com Burak Elmas, para analisar a situação do Galatasaray, bem como aconselhar alguns possíveis jogadores.