Luís Campos visto na Turquia e associado ao Galatasaray... mas não há proposta

Luís Campos foi visto no aeroporto de Istambul e a imprensa da Turquia associou o português ao Galatasaray.apurou que o presidente dos turcos convidou Luís Campos, que já conhece há algum tempo, para analisar a situação do clube e, eventualmente, aconselhar-se sobre jogadores. Ainda assim, não existiu qualquer abordagem ou proposta para assumir funções no clube.A informação da visita de Luís Campos, atualmente sem clube, espalhou-se e no aeroporto estavam dezenas de jornalistas, que captaram também João Sacramento. O técnico foi convidado por Luís Campos, com quem trabalhou no Lille, para participar na visita e conhecer a realidade do clube numa altura em que está a preparar-se para ser treinador principal - esteve a negociar com o Benfica para assumir a equipa B, mas o processo não avançou.Nenhum outro cenário foi equacionado, até porque o Galatasaray anunciou há dias Domenec Torrent como novo treinador.