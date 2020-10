Luís Castro antes de defrontar o Real Madrid: «Quando tens Ronaldo jamais o podes deixar sair»

O Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, estreia-se quarta-feira na fase de grupos da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid e, numa entrevista ao jornal 'Marca', o treinador reconheceu que os merengues, que vão jogar em casa, são favoritos. O técnico abordou a atual situação do clube 'blanco', que vem de uma derrota frente ao Cádiz e a falta de um marcador de golos desde a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus.





"Quando falamos do Real falamos de Benzema, Modric, Asensio, Vinícius, Sergio Ramos... É uma grande equipa", constata Luís Castro. Mas o jornalista depois confronta-o com a falta de um goleador e a saída de Ronaldo. "Vamos lá ver, estamos a falar de Cristiano. Quando tens o Cristiano na tua equipa jamais o podes deixar sair. Jamais! Estamos a falar do melhor, do futebolista mais eficaz do Mundo, uma máquina de trabalho e sacrifício."O treinador não tem dúvidas que o capitão da Seleção Nacional é o melhor jogador do Mundo. "Não faço comparações, mas para mim é o melhor. O Cristiano tem uma história exemplar. Com 11 anos foi para Lisboa para ser futebolista, deixou a sua casa. O Cristiano é um edifício que se levantou sozinho, com uma determinação única. Para mim, é um exemplo para todas as crianças. As pessoas criticam-no demasiado, que faz isto, que gasta muito dinheiro naquilo... Mas ele responde em campo todos os dias, sempre consciente de onde vem. Um dia que façam um filme sobre o Cristiano, que as pessoas vejam de onde realmente ele vem, como se fez futebolista, aí vão dar-lhe mais valor."