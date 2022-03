Luís Castro coloca Al Duhail nas meias-finais da Taça do Emir do Qatar

O Al Duhail, do treinador português Luís Castro, apurou-se este domingo para as meias-finais da Taça do Emir do Qatar de futebol, após golear o Al Sailiya por 4-1.

No estádio Abdullah bin Khalifa, em Doha, os golos do defesa belga Toby Alderweireld, aos 12 minutos, e do avançado queniano Michael Olunga (34) deixaram a equipa treinada pelo técnico luso com a eliminatória bem encaminhada ainda antes do intervalo.

No segundo tempo, o Al Sailiya ainda encurtou distâncias pelo avançado Walter Bwalya, aos 54, mas os médios Abdelrahman Fahmi (57) e Karim Boudiaf (76) deixaram o resultado com números goleadores.