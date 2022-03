Luís Castro conquista Taça do Emir na despedida do Al Duhail

O Al Duhail, treinado pelo português Luís Castro, conquistou esta sexta-feira a Taça do Emir do Qatar de futebol, ao golear o Al Gharafa por 5-1 na final, disputada em Doha.

Na despedida do técnico luso, de saída para o Botafogo, o jogo demonstrou a superioridade do futebol do 'vice' da Liga do Qatar, atrás do campeão Al Sadd, com dois golos nos primeiros 20 minutos a saírem do belga Edmilson Júnior: marcou o primeiro, aos cinco, após um passe longo do compatriota Alderweireld, e cruzou para o queniano Olunga fazer o 2-0, aos 18'.

Depois de o melhor marcador do campeonato fazer o segundo, o domínio do Al Duhail manteve-se, com Almoez a conseguir o terceiro, aos 52', antes de Alaaeldin reduzir, no minuto seguinte, para o Al Gharafa, que jogava em casa, no Estádio Thani bin Jassim.

Ainda assim, a toada de domínio manteve-se e ainda ganhou contornos de goleada, pelo tunisino Sassi (58') e por Fahmi (86'), confirmando a quarta Taça do Emir para o clube.

O Al Duhail tinha conquistado a prova em 2016, 2018 e 2019, ano a que se seguiram dois triunfos do Al Sadd, por quem Jesualdo Ferreira tinha vencido a prova, em 2017.

É a segunda parceria entre clube e um treinador português, já que, em 2019, Rui Faria também levou este emblema à conquista do troféu.

O primeiro português numa final, contudo, foi Carlos Alhinho, no Al Ahli, derrotado precisamente pelo Al Sadd, na época 2002/03.

Esta é a primeira Taça do currículo de Luís Castro, campeão na Ucrânia com o Shakhtar Donetsk, em 2019/20, depois de ter vencido a Segunda Liga pelo FC Porto B, em 2015/16.

De resto, o antigo técnico de FC Porto, Rio Ave, Vitória de Guimarães ou Desportivo de Chaves, entre outros emblemas, consegue o primeiro título desde que chegou ao clube, em 11 de agosto de 2021.

O Al Duhail já tinha confirmado a saída de Luís Castro após esta partida, satisfazendo o "desejo manifestado pelo treinador" de seguir para o Brasil, onde será anunciado em breve no comando técnico do Botafogo, tendo acenado aos adeptos após festejar com os jogadores no relvado.