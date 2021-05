Luís Castro de saída do Shakhtar

Luís Castro não renova contrato com o Shakhtar, da Ucrânia, e o clube já informou o treinador português sobre a sua saída, sabe Record. O vínculo do técnico termina em junho, ficando assim livre para abraçar outro projeto, sendo que terá sido sondado por uma equipa do Qatar.



O técnico, de 59 anos, esteve duas temporadas no clube ucraniano, tendo sido campeão na época passada. O Shakhtar está no 2.º lugar, a 12 pontos do líder Dínamo Kiev.