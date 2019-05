Luís Castro deixa sub-23 do V. Guimarães para assumir Panetolikos

O português Luís Castro foi oficializado como treinador dos gregos do Panetolikos para as próximas três temporadas, após ter orientado a equipa de sub-23 do Vitória de Guimarães, anunciou esta quinta-feira o clube.





O técnico, de 39 anos, vai treinar a formação que concluiu a primeira liga grega em nono lugar e que contou com três portugueses, Pedro Amaral e Guga, emprestados pelo Benfica, e ainda Fred Duarte, ex-Vilafranquense.Pelos vimaranenses, levou a equipa ao sétimo lugar da Liga Revelação, terminando, posteriormente, em terceiro lugar no 'play-off' de despromoção.