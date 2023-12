Luís Castro e o descalabro do Botafogo: «Não quero ter razão em nada»

Luís Castro concedeu uma entrevista à Sport TV onde, entre outros assuntos, falou sobre a chegada ao Al Nassr e sobre a saída do Botafogo. Questionado acerca do descalabro do emblema brasileiro na segunda metade da temporada - terminou o campeonato em 5.º depois de ter tido 13 pontos de vantagem na liderança -, o treinador português refere que "não sabe o que se passou"."Não sei o que se passou, não faço ideia. Eu não quero ter razão em nada, só vivo e olho para o meu trabalho. Só consigo responder pelos dias que estive no Botafogo. E posso responder que vivíamos no seio de uma mentalidade ganhadora mesmo quando se perdia, sabíamos que íamos voltar a ganhar. Nos momentos de dificuldade sabíamos que íamos retomar [às vitórias]. E quem não quisesse pertencer a essa forma de estar... Se eu tivesse de sair, saía", começou por dizer o técnico."O Cristiano não é essa pessoa. Nem eu sou essa pessoa de perder uma liderança de balneário. Nem tem conversa, isso. Na minha função de treinador, ao longo de toda a minha carreira, soube sempre quais eram as minhas obrigações diárias. Sei exatamente o que é ser um capitão de equipa como o Cristiano é, porque eu também fui capitão muitos anos nas equipas onde passei. O Cristiano exerce muito bem as funções de capitão, eu também quero exercer muito bem as de treinador".