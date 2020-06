Luís Castro e o título: «Podem achar que foi fácil. Mas ninguém nos deu nada»

Luís Castro venceu o primeiro título da carreira ao sagrar-se campeão nacional pelo Shakhtar. Em declarações aos meios de comunicação do clube, o técnico português destacou o percurso difícil do clube até à vitória final.





"Desde o primeiro dia aqui que construímos nosso caminho de sucesso com o objetivo principal de conquistar o título. Hoje fomos capazes de fazê-lo. Quem vê os 16 pontos de vantagem na classificação pode achar que foi fácil. Mas ninguém nos deu nada - conseguimos isso com trabalho, dedicação, ambição e respeito uns pelos outros. Houve um grande número de dias de trabalho para ganhar o título. E agora há um sentimento de realização. Temos o prazer de ver nossos adeptos ao nosso redor felizes, a equipa, a administração, o presidente e, é claro, a equipa técnica. A família do Shakhtar está feliz!"O Shakhtar Donestk, carrasco do Benfica na Liga Europa, olha agora para as competições europeias. Os ucranianos venceram o Wolfsburgo, por 2-1, na 1ª mão dos 'oitavos', numa partida disputada na Alemanha. Agora, o Shakhtar pode, algo que Luís Castro não concorda."Ainda temos uma responsabilidade. Precisamos de terminar o nosso caminho no campeonato e encontrar as melhores condições para a partida da Liga Europa. Jogamos com o Wolfsburgo na Alemanham, algo que eu não concordo. Se houver condições para disputar o jogo aqui... já realizamos o primeiro jogo na Alemanha. A segunda mão deve ser na Ucrânia", defendeu.