Luís Machado no Radomiak Radom

O extremo Luís Machado, de 28 anos, é o mais recente reforço dos polacos do Radomiak Radom com um compromisso válido até 2023. Novo rumo na carreira novamente no futebol europeu depois da experiência na Índia na época passada.





Luís Machado realizou mais de 100 jogos na Primeira Liga portuguesa ao serviço de Feirense, Tondela e Moreirense.Tarimba suficiente para despertar a atenção de vários emblemas estangeiros, bem como o argumento que levou o avançado a enveredar pelo North East United, onde foi o autor de sete golos em 22 jogos oficiais no exótico e principal escalão indiano.Concluída a experiência na Ásia, o extremo decidiu regressar ao futebol europeu e aceitar o convite válido para as próximas duas épocas endereçado pelo Radomiak Radom, emblema que recentemente sagrou-se campeão na divisão equivalente à Segunda Liga nacional e, consequentemente, garantiu a promoção à Ekstraklasa, a principal liga polaca.