Luís Martins é o novo diretor técnico da academia do Al Wasl SC

Luís Martins assumiu o cargo de diretor técnico da academia do Al Wasl SC. Segundoapurou, o treinador viaja amanhã para o Dubai após ter assinado por uma temporada com o clube dos Emirados Árabes Unidos.O nosso jornal sabe ainda que está em cima da mesa a hipótese de Luís Martins levar consigo dois técnicos portugueses para as equipas da formação do clube.