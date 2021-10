Luís Mata leva a melhor em duelo de portugueses na liga polaca

O Pogon Szczecin, onde alinha o português Luís Mata, bateu, este domingo, o Légia Varsóvia dos portugueses Yuri Ribeiro, André Martins, Josué e Rafael Lopes.





A partida, realizada em Varsóvia, acabou com 2-0 favorável aos visitantes, tendo Luís Mata sido titular do lado do Pogon.Pelo Légia alinharam Josué, Rafael Lopes e André Martins. Yuri Ribeiro, por sua vez, não saiu do banco.