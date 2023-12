Luis Suárez com um relato impressionante: «Antes dos jogos tomo comprimidos e injeto-me»

O Grémio venceu (1-0) ontem na receção ao Vasco da Gama, com o golo solitário a ser apontado por Luis Suárez, que se despediu de forma emotiva dos adeptos da formação de Porto Alegre. No final do encontro, o avançado uruguaio de 36 anos, que termina contrato e está em vias de se juntar a Messi no Inter Miami, falou do futuro e vincou as dificuldades que tem sentido para dar continuidade à carreira. "O que fala é o meu corpo e a dor que sinto no dia-a-dia é muita. Conquistei o direito de decidir e dizer basta", disse.Mais tarde, numa entrevista à Radio 890 Sport, Luis Suárez teve um relato ainda mais impressionante. "Nos dias anteriores aos jogos tomo três comprimidos e antes do jogo tenho de me injetar. Se não for assim, não consigo jogar. Tenho que pensar que se continuar assim não vou conseguir jogar futebol com os meus amigos dentro de cinco anos. A verdade é que os primeiros apssos da manhã são muito dolorosos. Quem me vê pensa que é impossível eu fazer um jogo. O meu filho pede-me para jogar com ele e não consigo", afirmou o internacional uruguaio, que fez 27 golos e 17 assistências em 53 jogos pelo Grémio este ano.