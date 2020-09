Luis Suárez fez batota? Autoridades investigam exame de italiano para obter passaporte

Luis Suárez ganhou mais uma dor de cabeça. O avançado uruguaio, que não faz parte dos planos de Ronald Koeman e negoceia a saída do Barcelona, é acusado pelas autoridades transalpinas de fazer batota no teste de italiano que teve de fazer para obter o passaporte do país. O caso foi revelado pelo jornal 'La Repubblica'.





Foi aberta uma investigação "por irregularidades na prova de certificação da língua italiana, realizada a 17 de setembro, pelo futebolista Luis Alberto Suarez Diaz, necessária para obter a cidadania italiana", segundo se pode ler no documento oficial da polícia, que o jornal espanhol 'Marca' teve acesso.O uruguaio é acusado de saber de antemão as perguntas. "Das atividades investigadas depreende-se que os temas abordados no exame já eram do conhecimento do candidato e que a pontuação foi-lhe inclusivamente atribuída ainda antes da realização do teste."Suárez, recorde-se, esteve na mira da Juventus, clube que já tem as vagas de extra-comunitários totalmente preenchidas, mas ao que tudo indica o avançado uruguaio está agora na rota do Atlético Madrid.