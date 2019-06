Luis Suárez: «O tema Neymar é muito complicado, somos amigos»

Luis Suárez está no Brasil onde domingo o Uruguai se estreia na edição deste ano da Copa América frente ao Equador. O avançado do Barcelona marcou presença na conferência de imprensa onde o tema Neymar não foi esquecido, numa altura em que o internacional brasileiro atravessa um momento complicado tanto a nível desportivo - falha a Copa América devido a lesão - como pessoal - está a ser acusado de violação [Eu e Messi] falamos com o Ney para dar força. Como qualquer jogador que perde um torneio importante, ele está triste. O Brasil perde muito. É um dos melhores do mundo, mas o Brasil tem grandes jogadores. Se não entra Ney, entra Willian. Isso demonstra o que a seleção do Brasil é como equipa", referiu o internacional uruguaio, de 32 anos.Quanto à acusação que Neymar enfrenta, Suárez preferiu não fazer muitos comentários: "O tema Neymar é muito complicado, somos amigos, prefiro ficar à parte disso. Mas ele tem meu apoio, como tem o de todos os amigos deles."Recorde-se Suárez e Neymar jogaram juntos no Barcelona durante três temporadas, entre 2014/15 e 2016/2017.