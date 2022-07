Luis Suárez perto de voltar a casa

O presidente do Nacional de Montevideo acredita que Luis Suárez vai mesmo regressar ao clube onde cumpriu boa parte do percurso de formação. "Está muito perto, falta muito pouco. O quê? Falta apenas ele comunicar-nos a decisão final. A família dele já disse que quer regressar ao Uruguai, falta apenas a resposta dele. Mas acredito que esta será favorável às nossas pretensões", sublinhou José Fuentes, líder diretivo do prestigiado emblema do Uruguai, numa entrevista à ‘Marca’.

O dirigente sustenta que o aspeto desportivo é, nesta altura da carreira do avançado de 35 anos, bem mais importante do que a componente financeira. "Ele é um animal competitivo, necessita de jogar de forma regular para preparar convenientemente a participação no Campeonato do Mundo [o Uruguai é um dos adversários de Portugal no Grupo H]. Desta forma, creio que ele terá percebido que esta é a opção mais lógica nesta altura da carreira. Ele tem diversas outras propostas monetariamente bem mais interessantes do que a nossa. Como é evidente, nós não podemos competir economicamente com os clubes da Europa. Só que esse fator já não é o mais importante para ele e o desejo da família pode ser decisivo", explicou José Fuentes.

Luis Suárez não enverga a camisola do Nacional de Montevideo desde 2006, ano em que se transferiu para o Groningen. Após passagens pelo Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético Madrid, o atacante encontra-se agora sem clube e... faz salivar a legião de fãs do Nacional de Montevideo. O emblema da capital enfrentou esta madrugada o Cerrito, a contar para a 6ª jornada do campeonato, e antes da partida arrancar foram distribuídas pelos fãs milhares de caras do jogador em cartão. Cartazes a pedir o regresso dele também eram mais do que muitos nas bancadas do Gran Parque Central, tendo obviamente o clima de euforia invadido as redes sociais.