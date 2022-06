Luis Suárez perto do River

Luis Suárez estará a caminho do River Plate para ocupar a vaga de Julián Álvarez, ponta-de-lança argentino de 22 anos que se prepara para dar finalmente o salto para o Manchester City, com o qual tem contrato até 2027. Ora, o avançado uruguaio de 35 anos finaliza o vínculo com o Atlético Madrid no dia 30 e, tudo indica, deve regressar à América do Sul... de onde saiu em 2006. A passar férias em Formentera, uma ilha no arquipélago das Baleares, Luis Suárez confirmou no domingo essa hipótese numa conversa de ocasião com um fã do River Plate. “Vais para o River?”, questionou o adepto. “Sim, segunda ou terça-feira resolvo isso”, respondeu.